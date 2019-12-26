曼聯天價搶麥迪臣　李城可以企到幾硬？

當去到12月尾，曼聯只係排緊英超第8，1月買人似乎事在必行。據英媒《每日星報》報道，紅魔鬼視李斯特城攻擊中場占士麥迪臣係頭號收購目標，球隊會嘗試於1月利誘李城放人，如果狐狸唔肯賣，都會於下年夏天繼續斟介。據知曼聯會出價8000萬鎊---同剛過去夏天曼聯買入李城後防大將哈利馬古尼一樣。

曼聯18戰6勝7和5負僅得25分，目前已落後第4位車路士7分，如果要搶前四位置，1月必須買入強援增強實力。領隊蘇斯克查擺明鍾意年輕英藉球員，23歲嘅占士麥迪臣完全合乎標準，呢名英格蘭新晉國腳本季於各項賽事上陣20場、射入8球並錄得3次助攻，蘇帥睇見佢已流晒口水。

曼聯雖然成績一般，但銀彈依然充足，雖然1月要搶麥迪臣機會甚微，但紅魔鬼一樣會照提出收購。李斯特城領隊羅渣士表明，唔會考慮於1月放走任何球員；若曼聯1月未能成功簽入，到下年暑假一樣會對麥迪臣咬住唔放。《每日星報》表示，就算麥迪臣好快會同李城續約，但曼聯一樣有信心於今季尾，用超豐厚合約利誘麥迪臣加盟。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。