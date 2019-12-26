艾歷臣超級助攻！熱刺反勝白禮頓

究竟基斯甸艾歷臣對熱刺有幾緊要？睇主場反勝白禮頓就知。英超「拆禮物日」頭場賽事，熱刺上半場被對手頭槌頂爆大門，換邊後靠哈利卡尼符碌波追平。跟手領隊摩連奴換入基斯甸艾歷臣，佢落場4分鐘就嚟個超級分波、造就迪利阿里奠定勝局。艾歷臣離隊幾成定局，熱刺要搵番個咁有級數嘅猛將，堅唔容易。

今仗摩佬變陣出擊，小將賴恩施斯隆正選上陣，5分鐘佢幾乎接應哈利卡尼妙傳近門撞入，3分鐘後接應長傳單刀勁射中柱，雖然射入都冇用因越位在先，但睇到佢質素唔曳。 白禮頓企穩陣腳開始反擊，22分鐘阿倫穆爾於禁區頂左腳彎近柱，僅柱邊斜出。當哈利卡尼單刀趁門將出迎左腳埋門射入，但因越位在先食詐胡之後，客軍憑死球攻勢開紀錄，37分鐘阿當韋斯達禁區內接應右路罰球一頂入網，半場領先1:0。

換邊後熱刺雖然主攻，但進攻冇乜章法，最後靠個符碌波扳平。53分鐘，盧卡斯莫拉於中路硬闖，甩甩漏漏下個波咁啱撞去卡尼腳下，佢兩番施射終於搞掂。67分鐘白禮頓柏斯高哥斯主射禁區頂罰球狂抽中龍，但被加沙寧加救出。

68分鐘艾歷臣入替哈利雲克斯，入場4分鐘就交到貨，於禁區頂攞順個波後，忍住度力靚分波予右路底線，奧利亞第一時間回後，迪利阿里一射破網成2:1。呢個波充滿創造力，奧利亞回後同阿里最後一腳係靚，但若冇艾歷臣充滿靈氣嘅妙傳，熱刺都未必入到反勝入球。熱刺險勝2:1完場，唔知摩連奴有冇計再落吓咀頭，勸得服志切離隊嘅艾歷臣呢？

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