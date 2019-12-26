【特稿】一萬個重要！車仔唔留佢就笨

對一支年輕球隊嚟講，乜嘢係最重要？當然係經驗。年輕球員活力澎湃、衝勁熱血，但好難長期穩定；睇吓曼聯今季冇個大佬鎮住慘成「羅賓漢」，就知一個具經驗、得民心嘅大將在陣係幾咁緊要。車仔早前5場聯賽輸4場，就有個大佬級猛將挺身而出搞掂熱刺，佢就係韋利安。

車路士作客熱刺被睇淡，但韋利安一流演出打救球隊，仲幫林柏特造低恩師摩連奴。韋利安由一開波就生龍活虎，於進攻左路恰死奧利亞，射入世界波早早先開紀錄。韋利安當日除咗跟手射入12碼梅開二度外，仲成功串連球隊中、前場球員，不斷穿針引線下，連美臣蒙特都打生埋，熱刺就算於孫興民被逐之前，迪利阿里、艾歷迪亞及艾歷臣等，拍埋由韋利安領導嘅車仔中前場，完全處於捱打局面。

韋利安該仗表現，可用出神入化嚟形容。該名巴西國腳於球賽尾段，一樣不斷利用技術、速度狂爆對手，若非巴舒亞伊同美臣蒙特埋門一腳欠佳，韋利安肯定可以取得助攻，佢絕對係呢場重要勝仗嘅最佳球員。

對一個翼鋒嚟講，31歲的確年紀唔細，但領隊林柏特已承認，已經同韋利安傾緊新約，佢好大機會繼續留隊。基斯甸普列錫、美臣蒙特的確係車仔嘅未來，但韋利安嘅巨大壓場能力，上述二人始終都仲未有，就係教2名新星於前場幾時射、幾時傳，都值得同韋利安續約啦！

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