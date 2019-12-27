車仔主場又甩轆　前4又告急

車路士喺拆禮物日主場迎戰護級球隊修咸頓，大家以為贏波係輕鬆任務，點知車仔今場又甩轆，輸0比2全失3分，上場擊敗熱刺嘅積分優勢又告縮窄，車路士繼續以32排第4，僅比29分排第5嘅熱刺多3分，隨時被追到。

今仗車仔雖控制戰局，但攻門機會唔多，修咸頓只有零聲反擊，但勝在有效，上半場31分鐘，修咸頓把握赫臣奧杜爾前場失誤打反擊，賀積查治中場右路大腳送前，奧巴菲美殺入禁區擺順射個掛網波，修咸頓領先1比0。

下半場車路士多次埋門不果，73分鐘再輸多粒，史超活岩士唐送交伏兵門前嘅列特文，單刀凌空輕力一彈入網，修咸頓贏到2比0，並保持此戰果至完場。

今仗已經係車路士主場2連敗，亦係今季聯賽主場第4次輸波，完全顯示唔到主場優勢，上仗擊敗熱刺後一度拉開對方6分嘅優勢已告消失，車仔前4又告急。

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