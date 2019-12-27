阿仙奴華麗重臨　阿迪達首戰和波

阿仙奴於拆禮物日重新出發，在新帥阿迪達首度領軍下作客般尼茅夫，結果在對方半場領先1球情況下，阿仙奴於下半場憑奧巴美揚追和1比1，阿迪達領軍首仗以和波結束，不過扳平入球經過一輪互傳後射入，雲格時代嘅華麗足球又告重現。

雖然換咗領隊，阿仙奴嘅後防問題唔係咁易解決，上半場35分鐘，雖然阿仙奴重重布防，但仍被積史達斯右路殺落底線傳中，丹高士寧門前3碼撞入成1比0，般茅半場領先。

阿仙奴不斷尋找機會，終在63分鐘扳平，奧巴美揚策動攻勢，引球殺入禁區後橫傳予拿卡迪錫，雷斯尼爾遜禁區頂一個靚直線劏穿晒，奧巴美揚門前輕鬆射入扳平1比1。

阿仙奴扳平1球過程流暢，在10秒內傳送5次，即使在禁區內仍然交波，搓到空晒先至起腳，甚有曼城影子，亦是雲格年代華麗足球重臨，最終今仗踢成1比1平手，經過今仗，相信大家以後又會睇到鍾意傳波同搓波嘅阿仙奴。

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