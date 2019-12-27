3箭頭爆發　曼聯反勝喜鵲兼復仇

在拆禮物日擁有80%勝出率嘅曼聯保持優良傳統，主場先落後之下以4比1反勝紐卡素，前鋒3箭頭大爆發，安東尼馬迪爾梅開二度，格連活特及拉舒福特各建一功，兼一雪首循環落敗之辱。

曼聯初段未入局，被紐卡素反客為主，17分鐘一次攻勢，馬菲朗達夫策動攻勢，引球至禁區頂送高波入禁區內嘅祖連頓，後者控定回傳番畀殺至12碼點嘅馬菲朗達夫，繼首循環入波後，再一腳射瓜曼聯領先1比0。

不過曼聯失波後反而全隊醒晒，24分鐘一次攻勢，勞基梳爾左路傳中，安達斯彭利拿造波，安東尼馬迪爾見機近門前衝射，皮球急勁對方門前無法硬接，最終雖然擋到，但皮球仍然入網，曼聯扳平1比1。

36分鐘，紐卡素後防誤傳失誤，被格連活特衝前搶得先機，並快速起腳射破紐卡素大門，曼聯領先2比1，41分鐘拉舒福特門前接應雲比沙加傳中球門前頂入，半場領先3比1。

下半場曼聯繼續攻，51分鐘，安東尼馬迪爾單刀埋門，趁對方門將出迎輕力一挑入網，曼聯贏4比1完場。

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