榜首戰打殘狐狸　利物浦無敵9連勝

英超拆禮物日榜首大戰，利物浦作客李斯特城結果贏到你唔信，憑羅拔圖法明奴梅開二度、占士米拿12碼及阿歷山大阿諾特埋齋，紅軍以4比0大破李斯特城，以18戰累積52分嘅恐怖成績繼續領放並少踢1場，拋離第2位狐狸13分，繼續向球會首個英超冠軍邁進。

李斯特城首循環幾乎令利物浦失分，當時戰至補時紅軍才憑占士米拿12碼奠勝，今仗再度交鋒戰況卻一面倒，剛奪世冠盃錦標嘅利物浦回師聯賽勁到爆燈，甫開賽即反客為主猛攻，並於31分鐘由羅拔圖法明奴接應阿歷山大阿諾特大腳傳送，在小禁區頭槌破網成1比0。

72分鐘利物浦擴大比數，李斯特城中堅蘇恩古攔截皮球期間唔小心禁區內犯手球，被球證判罰12碼，占士米拿操刀破網成2比0，失完呢球李城兵敗如山倒，再無法抵擋紅軍攻勢。

74分鐘阿諾特右路傳中，法明奴門前無人看管，慢慢控定再睇到定順腳射個掛網波成3比0，78分鐘，阿諾特接應沙迪奧文尼傳送禁區邊第1時間勁射成4比0，個人交出2傳1射，功勞甚大。

再睇今場數據，利物浦作客交出60%控球率，並錄得15射6中，李斯特城僅得3射0中，紅軍完勝對手。

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