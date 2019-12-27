【總結】三雙王復出！當鍚：跑咗個全馬

「三雙王」當錫因傷缺陣四場之後，周四復出即顯強勢，個人攻入「雙雙」帶領獨行俠以102比98力挫馬刺！

今季至目前為止已做出了八次「三雙」的當鍚，傷愈復出第一擊，今仗表現主動，差一點再有「三雙」，全場攻入24分10個籃板8次助攻，並率隊六人得分上雙，雖然馬刺一度反撲，但他們仍頂得住，兼慢慢確立優勢。

馬刺首節一度領先24比20，但當鍚率球隊反擊，在第二節已反超，令獨行俠半場以52比47反領先，單是上半場當鍚已攻入13分；不過，馬刺在下半場反撲，再次將比數超前；然而夏達威等分別投中三分，雙方打成拉据，第四節獨行俠加強外線投射，最終贏4分取得勝果。

他賽後坦言：「感覺都唔錯，但無打四至五場波，始終好唔同，我好似跑咗一個馬拉松...能夠為球隊贏波當然最開心。」

至於籃網雖然今仗有仍養傷的王牌球星杜蘭特及艾榮撐場，但全隊手感冰冷，開局原本不俗，第一節一度領先9分，但其後已被紐約人全面反擊，最終紐約人作客以94比82取勝，終止連敗。

今日戰果（前者主場）

活塞 132:102 巫師

籃網 82:94 紐約人

獨行俠102:98 馬刺

雷霆 97:110 灰熊

帝王 104:105(加時)木狼

爵士 121:115 拓荒者

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