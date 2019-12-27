奧斯爾復甦　阿仙奴點捨得「割」？

阿仙奴新帥阿迪達「拆禮物日」首演，雖然作客只能夠1比1逼和般尼茅夫，不過「兵工廠」今場踢出嘅流暢度同控制能力，都係今季代表作，而話題人物奧斯爾更加「罕有」踢出精彩表現，如果佢可以Keep住呢種表現，阿仙奴點會捨得同佢「割席」。

奧斯爾早前喺社交網發表支持疆獨嘅貼文，激起中國網民怒火同引起政治問題，甚至被中國媒體封殺，事件曝光後央視已取消直播阿仙奴對曼城嘅大戰，《ESPN》更爆料話，阿仙奴只有唔再派奧斯爾落場，先至可以重返「中國螢幕」。

阿仙奴作客般尼茅夫一仗，奧斯爾就獲委以正選重任，佢亦踢出漂亮一仗，生波情況下為隊友4次創造機會，係阿仙奴今季英超單場最高紀錄，呢位「懶懶閒」德國球星甚至有喺前場作出逼搶，難怪阿迪達賽後大讚：「奧斯爾踢得好好，佢好努力兼且係關鍵人物，單係佢嘅直線已經可以為球隊製造3、4個入球。」

事實上，阿迪達嘅進攻戰術的確好啱奧斯爾發揮，進攻嗰陣往往有至少3至4個球員高速插前，令奧斯爾可以有空間同選擇去表演佢嘅超強創造力，只要Keep住呢種戰意同紀律，奧斯爾或者真係可以拯救佢嘅阿仙奴生涯。