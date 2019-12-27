IG終極明示　伊巴返A米獅撲意甲

伊巴謙喺IG上載「紅黑眼睛」相片，回歸AC米蘭事在必行！38歲嘅瑞典戰神，離開洛杉磯銀河6星期後已搵到新東家，將會以自由身返「紅黑兵團」。雖然羅馬、費倫天拿、博洛尼亞甚至愛華頓都傳出對伊巴有興趣，但睇伊巴IG張相「既紅且黑」，已肯定會重返米蘭。據意大利傳媒報道，現時伊巴經理人拉奧拿同A米仲傾緊究竟簽18個月定係6個月合約；而伊巴去到A米，大有可能着上81號波衫。

離開曼聯後伊巴到美職搵食，實力大超班依然有心有力入球如麻，伊巴亦公開表示，自己仲係有能力可於歐洲大放光芒，完全冇退休意思。早前A米專責技術部門嘅主管馬甸尼，日前已承認雙方有接觸：「伊巴謙肯定係個選項，我哋繼續傾緊，當談判有啲眉目，難度就愈嚟愈大。」

不過睇嚟雙方已傾得七七八八，伊巴於IG Story度鋪咗張相，入面佢着上型仔黑色西裝，對眼就P到紅色，又紅又黑明示會重返A米。現時關於合約嘅傳言有2個版本，一係會簽18個月，人工達430萬鎊；另外就係6個月短約，薪酬只有220萬美元。

伊巴係除美斯同C朗之外，唯一為球會同國家隊合共射入超過500球嘅現役球員；佢於美職效力洛杉磯銀河上陣56次射入52球。而佢於10至12年曾效力A米2季，77次出場射入51球，為「紅黑兵團」轟入51球，協助球隊取得1次意甲冠軍。

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