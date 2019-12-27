港青姊妹內訌　吳詠琳奪冠放眼世界

「全港學界精英乒乓球比賽」周五（27日）假荔枝角公園體育館上演決賽，聖保羅男女中學吳詠琳擊敗北角協同中學的馮慧珠女單衛冕成功，拔萃男書院的于諾則力挫隊友施穎亨勇奪男單冠軍。

聖保羅男女中學的吳詠琳決賽面對上屆季軍、來自北角協同中學的馮慧珠。二人今年9月曾於蒙古舉行的「亞洲青少年錦標賽」合作岀戰女雙得銅牌，今場開段吳詠琳佔優，以11比5、11比8連得兩局。第3局馮慧珠打出士氣，主動搶攻得分，以11比5扳回一局。不過，吳詠琳經調整後重拾比賽節奏，第4局贏11比8，總比數3比1擊敗馮慧珠，順利衛冕。

「考試快到，最近花了很多時間在學業上，很開心今天可以重新專注在乒乓球，能夠堅持下去是對自己一個很大的肯定。」中五的吳詠琳最近因為忙於學業而減少訓練量，對於今次順利贏得冠軍感滿意。「今天一開始很累，因為最近都很晚睡，但來到四強我就要逼自己不可以再懶散，所以決賽的表現我都很滿意。」

現年16歲的吳詠琳是香港青年代表隊，她表示會繼續努力爭取更多出戰國際賽事機會，更以港隊新晉主力蘇慧音為學習對象：「蘇慧音的年紀和我差不多，希望18歲都可以像她一樣可以代表香港參加世錦賽，見識世界頂尖選手的水平。」男單上演拔萃男書院打吡戰，由上屆亞軍于諾以直落3比0（11比9、11比9及11比4）擊敗施穎亨贏得冠軍。

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