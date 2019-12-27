【特稿】一日有佢兩個　曼城都冇運行

利物浦剛大數李斯特城，曼城落後紅軍14分，藍月亮直到季尾已冇任何失分空間。但今晚深夜作客狼隊已經係一大考驗，除首循環主場都吞2蛋外，最大鑊都係見到呢2位仁兄在陣----費蘭甸奴同奧達文迪，根本就制衡唔到狼隊2名高速前鋒艾達馬查奧爾同魯爾占美尼斯。今戰史東斯養傷，哥帥唯有又搵佢哋踢正選。

首循環曼城雖有主場之利但攻極唔入，相反狼隊每次打反擊都令藍月亮後防險象環生，上半場魯爾占美尼斯已用速度令曼城一對中堅食塵，曼城不失只係好彩。到下半場魯爾占美尼斯，打反擊時當奧達文迪係雪糕筒咁扭過，最交畀查奧爾打開紀錄；跟手艾達馬查奧爾一開Turbo，費蘭甸奴根本想犯規都做唔到，眼白白睇住佢埋齋吞2蛋。

要求費蘭甸奴可以嘜到對手快速前鋒，根本係個苛求。佢本身係防中仲要已經34歲，其實有現時表現已經唔曳，但本季19次打正選中堅失17球，以曼城水準實在係唔合格。上場英超反勝李斯特城，費蘭甸奴對住占美華迪根本完全冇晒辦法，又係睇住呢位老將單刀射爆曼城大門。

唔少聲音已經希望哥迪奧拿於1月買人，但哥帥早已表明冬窗唔會有動作。就算唔收購，有球評家希望哥帥轉用18歲西班牙小將艾歷加西亞，點都好過畀費蘭甸奴喺中堅位一再出醜，另外亦可以將佢擺番去防中位，曼城戰鬥力肯定可以提升。

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