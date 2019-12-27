回顧2019　香港球壇放光芒

2019年即將完結，港超聯和香港隊在過去一年中，哪一幕令你的印象最深刻？和富大埔首度封王？香港隊事隔9年再闖東亞盃決賽周？老牌球會愉園重返頂級聯賽？還是香港隊史上首次不敵中華台北？今日就讓《我撐港超聯》和各位球迷一齊「望番轉頭」啦！

和富大埔首捧港超聯

和富大埔今年5月4日作客廣州燕子崗體育場，在落後一球的劣勢下，憑辛祖連入兩球以2比1反勝富力R&F，提早一輪奪得「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍，成為自港超聯成立以來，繼傑志和東方後第3支奪魁的球隊，亦係第1支登頂的地區球隊。

「綠戰士」在5月19日的「煞科戰」以3比1擊敗夢想FC後，會方安排區內巴士冠軍巡遊，以及球迷燒烤聚會。在緊接的「香港足球明星頒獎典禮」，和富大埔成了大贏家，主帥李志堅膺「最佳教練」，主將伊高沙托尼更成為4料「香港足球先生」，風頭一時無兩。然而，這支冠軍球隊在季後遭到「肢解」，「伊高」轉投富力R&F，「堅Sir」帶近10「子弟兵」過檔東方龍獅，連同轉投其他球隊的陳肇鈞、基藍馬、歐陽耀冲和李翰灝等等，致「冠軍綠戰士」一度「得番個殼」。加上暑假期間傳出原任足主蔡尚圻拖欠獎金，一度令球迷擔心這支神奇區隊的前途。

逆轉勝香港蟬聯省港盃

今年1月9日假香港大球場上演的「第41屆省港盃」次回合賽事，首回合作客以1比2不敵廣東隊的香港隊，憑着安永佳、梁諾恆、袁振昇及茹子楠各入一球，大勝客軍4比0，兩回合總比數以5比2捧盃，成功衞冕。連續兩屆帶領香港隊揚威「省港盃」的主帥郭嘉諾，其名字一度與香港隊主教練一職扯上關係，但最終這位深得年輕球員信任，以及球迷愛戴的少帥，不僅未有成為加利韋特的繼任人，更在今夏與足總分手。回復自由身的「嘉諾Sir」，一方面專心應付在國內修讀的「亞洲足協專業級教練牌照」課程，一方面應和富大埔新任總監馮凱文之邀，轉投「綠戰士」成為「雙帥」之一；惟「雙帥」合作至今年11月6日宣告分手，「嘉諾Sir」以私人理由向球會請辭。

伊高沙托尼4料足球先生

前季來港加盟和富大埔、上季大放異彩助「綠戰士」在港超聯登頂的伊高沙托尼（圖），在今年5月22日晚舉行的「2018-19 香港足球明星選舉」頒獎典禮中，個人包攬「最受球迷喜愛球星」、「球員之星」、「香港足球明星‧前鋒」，以及「香港足球先生」，成為繼費蘭度和華杜斯之後，第3位「4料香港足球先生」。這位日職名將艾仙度的兒子，季尾盛傳獲得多支港超及海外球隊開出聘約，最終一如外界所料，北上加盟富力R&F。今季港超聯首周賽事，富力R&F作客大埔運動場，倒戈的「伊高」深受主隊職、球員和球迷熱烈歡迎，賽後他以「回到老家一樣」來形容其心情。伊高沙托尼離開和富大埔北上「淘金」，而另一位「4料足球先生」華杜斯，則選擇提前與傑志分手，回流祖家匈牙利重投布達佩斯捍衞者。

麥柏倫接掌港隊帥印

經過4個月「無帥」的日子，足總在4月9日公布香港隊的新帥人選，前芬蘭國家隊教練麥柏倫（Mixu Paatelainen、上圖左）成為了「白咖喱」的繼任人。不過，由於麥柏倫之前執教的成績非常一般，幾乎所到之處都落得被球迷唾罵收場。6月11日，香港隊迎來麥柏倫上任首場熱身賽，對手為中華台北。結果，香港隊在旺角場2,421入場球迷面前，以0比2打敗仗，半世紀以來首度不敵對手。不過，麥柏倫願意起用年輕球員，以及不會盲目徵召入籍兵的作風，逐漸獲得不少港隊球迷支持。加上香港隊連續幾場國際賽事，包括「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」，以及「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周均有不俗表現，亦開始讓麥柏倫獲得各界認同。

麥基「大佬」張健峰退役

2018至19年度球季完結後，多名征戰多年的本地球員先後退役，包括為港隊付出過不少汗水的前鋒麥基，以及後衞張健峰。替香港隊射入過12球的麥基，於今年7月對外公布掛靴，着手向教練工作發展，並獲足總在11月19日主場對柬埔寨的世界盃外圍賽中場休息間，舉行歡送儀式。至於上季被外借到佳聯元朗的「張峰」，季後決定轉型，加入足總成為全職教練。

同樣解甲轉任教練的還有「大佬」沈國輝，早已參與冠忠南區青訓工作的，新季在會方的支持下，以助教身份加入教練團，與高尼路一同輔助主帥鄭兆聰。

基於夢想FC散班的原故，亦令梁子駿、謝敏榮和梁國威等「老將」，黯然告別頂級聯賽。其中「握手哥」梁子駿銳意做老闆，與姚學文和李思明兩名舊隊友接手經營夢想足球學院；「螳螂」謝敏榮就投身保險業，兩人仍有註冊甲組球隊景峰。至於「孖指」梁國威則任職食油車司機，並為甲組球隊高力北區上陣。

濶別9年再闖東亞盃決賽周

前度港隊主帥加利韋特留給球迷的最後禮物，香港隊繼2010年後，再戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽決賽周」。港隊在新帥麥柏倫率領下，本月中出征南韓釜山挑戰中、 日、韓「東亞三雄」。儘管港隊最終成為「三零部隊」，但無論是硬撼南韓，還是火併國足，港隊整體發揮都予人好感，不再是獨沽一味的「901」或「死守唔識攻」，而是就算面對強手，也勇於組織攻勢。以「輸波贏口碑」來形容港隊今次在南韓的演出，雖然老土卻貼切不過。

梁孔德卸任貝鈞奇接棒足總主席

香港足球總會在今年6月28日晚舉行「2019年度第一次會員特別大會」，同時選出新一屆董事會成員。由於前足總主席梁孔德已連任3屆共12年的任期，因此無法競逐連任，結果新一任主席由原足總副主席貝鈞奇，在沒有競爭對手下自動當選。同時，足總董事會亦出現新臉孔，分別為冠忠南區會長黃良柏，以及香港飛馬董事陳志康，兩人均自動當選「與球會有聯繫之董事」。

理文擸球會史上首個錦標

2019年4月27日，對於理文全隊上下而言，都是一個難忘的日子。因為理文在這天舉行的「菁英盃」決賽，與對手佳聯元朗激戰超過120分鐘，最後憑西班牙外援干沙利斯，於加時下半場尾段頂入奠勝球，以3比2獲勝，奪得球會成立兩年來首個錦標。這亦是主帥陳曉明執教15年以來第一個冠軍，賽後他的一句「人生太容易的話就會想不到有甚麼需要改善」，足見萬分感觸。

老字號愉園重返頂級聯賽

因遇人不淑，本地老牌球會愉園，一度跌落丙組作賽，傷透不少「快活谷」支持者的心。幸最後在現任足主陳志實和董事林燦彬共同努力下，今季以港甲冠軍身份升班港超。儘管經過多年努力才得以重返本地頂級聯賽，但會方依然堅持當日由丙組打起時訂立之目標，積極培育新人，深得球迷支持。

夢想FC季中拖糧季後散班

2017至18年球季開始競逐港超聯的夢想FC，雖未曾贏得任何錦標，但球隊重用年輕球員，重視控球在腳的組織性踢法，加上不時出現「世界波」而贏盡口碑。兩季以來造就不少年輕球員上位，包括鄭展龍、謝家榮、羅梓駿、林衍廷及彭林林等；同時又為謝敏榮、梁子駿、梁國威和陳偉豪等老將，帶來職業生涯的「第二春」、「第三春」。奈何球隊卻在上季中屢傳拖欠薪金的負面消息，儘管會方多番東奔西跑，試圖扭轉困局，惜最終事與願違，季後宣告散班。