史高斯狂寸利物浦：世冠盃重要咩？

摩連奴有個朵叫「寸王」，但球壇其中一個堅寸之人，必定係史高斯。每次呢位曼聯名宿發表言論，都同藍精靈入面個「牢騷王」一樣，肯定有彈冇讚。對住紅魔鬼已經係咁，講到死敵利物浦更加唔會有好說話聽。史高斯表示，世冠盃毫無重要性，甚至話自己攞嘅業餘羽毛球盃仲重要過世冠盃，但紅軍就當寶一樣。

利物浦剛於卡塔爾加時擊敗法林明高，隊史上首奪世冠盃榮譽，球隊上下以至球迷，都為成為世界冠軍非常高興。但史高斯就勁撥冷水：「曼聯08年奪過世冠盃，但之前我攞過業餘羽毛球盃，比世冠盃更重要。當你去到參賽時，係想贏嘅，但我唔覺得一個球員嘅理想，其中一樣係奪世冠盃。」

「如果依家有人問，我職業生涯入面攞過咩獎盃，我唔會提攞過世冠盃囉。我真係唔會，我唔係講笑，絕對認真。但過咗咁多年，世界似乎唔同咗，睇吓利物浦奪獎幾咁開心，相信仲會掛喺口邊，咁又有咩所謂呢。只係曼聯踢嗰陣，又真係唔係咁想贏囉。」

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