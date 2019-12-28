領先兩球輸凸　10人曼城末段崩潰

英超周六(28日)凌晨獨腳戲，狼隊主場迎戰曼城戰況激烈，早段10人應戰嘅曼城雖憑史達寧起孖領先兩球，但下半場遭狼隊連陷3城，最終輸2比3全失3分，落後榜首利物浦14分兼多踢1場，距離冠軍愈拉愈遠，反觀狼隊今季對曼城完成雙殺，現以30分進佔第5位。

曼城開賽12分鐘就有門將艾達臣摩拉斯攔截迪亞高祖達單刀，技術犯規領直接紅牌出場，須由副選門將哥迪奧巴禾入替前鋒阿古路把關，曼城10人應戰下仍能先開紀錄，25分鐘馬列斯博得12碼，史達寧首次主射被魯爾柏迪斯奧撲出，但翻看VAR判定重視，史達寧再操刀又被撲出，不過今次史達寧及時補射入網，曼城領先1比0。

50分鐘曼城擴大比數，奇雲迪布尼交靚直線，史達寧在左路突破單刀埋門，門前冷靜挑射入網成2比0，5分鐘後艾達馬查奧爾中路推順放冷箭死角入網，為狼隊追成1比2，此時曼城尚能控制局面。

直至賽事末段，狼隊放開手腳狂攻，曼城漸見力弱，加上一個「孤寒波」改變戰局，82分鐘，班捷文文迪在自己後場右路底線控球失誤，被對方艾達馬查奧爾截下並立即傳中，魯爾占美尼斯門前撞射扳平2比2，89分鐘，魯爾占美尼斯後腳傳送予禁區頂馬特杜靴迪勁射破網，狼隊以3比2反敗為勝。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。