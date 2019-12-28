【英超】曼聯咬唔咬得入般尼？

今日賽事焦點，研究一場英超聯賽，般尼主場迎戰曼聯，曼聯在拆禮物日大炒紐卡素，睇落好犀利，不過曼聯要長期保持好表現並唔容易。

係人都知，曼聯嘅特性係遇強愈強，跟住嗰句就係遇弱愈弱，今場作客般尼，加上賽程頻密，想贏唔係咁易。

般尼對住曼聯，肯定會加強防守，兩隊上次交手打和2比2，般尼夠硬淨頂得住曼聯，主場受讓半球/一球，一於捧下盤。

名家：邪神

直播表

周六2:00pm 澳職 西部聯 Vs 威靈頓鳳凰

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 布里斯班獅吼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:30pm 英超 白禮頓 Vs 般尼茅夫

Now 621

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 水晶宮

Now 621

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 愛華頓

Now 622；ViuTV 99台

周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 阿士東維拉

Now 623

周日1:30am 英超 諾域治 Vs 熱刺

Now 621

周日1:30am 英超 韋斯咸 Vs 李斯特城

Now 622

周日3:45am 英超 般尼 Vs 曼聯

Now 621、611

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