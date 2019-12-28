【英超】曼聯咬唔咬得入般尼？
2019年12月28日 08:15
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(Getty Images)
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今日賽事焦點，研究一場英超聯賽，般尼主場迎戰曼聯，曼聯在拆禮物日大炒紐卡素，睇落好犀利，不過曼聯要長期保持好表現並唔容易。
係人都知，曼聯嘅特性係遇強愈強，跟住嗰句就係遇弱愈弱，今場作客般尼，加上賽程頻密，想贏唔係咁易。
般尼對住曼聯，肯定會加強防守，兩隊上次交手打和2比2，般尼夠硬淨頂得住曼聯，主場受讓半球/一球，一於捧下盤。
名家：邪神
直播表
周六2:00pm 澳職 西部聯 Vs 威靈頓鳳凰
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 布里斯班獅吼
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六8:30pm 英超 白禮頓 Vs 般尼茅夫
Now 621
周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 水晶宮
Now 621
周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 愛華頓
Now 622；ViuTV 99台
周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 阿士東維拉
Now 623
周日1:30am 英超 諾域治 Vs 熱刺
Now 621
周日1:30am 英超 韋斯咸 Vs 李斯特城
Now 622
周日3:45am 英超 般尼 Vs 曼聯
Now 621、611
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