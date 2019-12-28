【人物誌】瘋狂電單車　查奧爾恐怖爆發

狼隊戲劇性3比2反勝曼城，最搶眼球員非艾達馬查奧爾莫屬，呢位23歲翼鋒擁有無敵速度、超強扭波技術以及健壯身型，完全係為激烈嘅英超賽事度身訂造。出身自名牌青訓系統拉馬西亞嘅艾達馬查奧爾，其實進軍英超已4年有多，原本仲係個陀衰家嘅黑腳，今季終於大爆發兼成為曼城剋星！

艾達馬查奧爾今場表現超級搶鏡，全場11次扭波過人有10次成功，搞到曼城後防風聲鶴唳，而且今場已經係佢今季第3次單場錄得「10+扭波成功」賽事(維拉、白禮頓、曼城)，可以話係英超新一代扭波王。睇番佢今季4個英超入波，有3球都係攻入曼城，包括首循環包辦2球。

曼城領隊哥迪奧拿賽前已經有「死亡預測」：「佢係一部單電車，(阻止佢)幾乎係冇可能，冇人可以應付到呢種速度。」狼隊周日深夜會作客利物浦，「紅軍」主帥高普賽前亦點名讚佢：「查奧爾係個超卓球員，佢喺巴塞隆拿已經好勁，好可能係英超速度最快嘅球員，我覺得佢比占美華迪更加難應付。」

艾達馬查奧爾8歲已經加入拉馬西亞，2013年正式加入巴塞隆拿B隊，同年更加獲得巴塞隆拿1隊上陣機會，不過佢好快就決定去英超搵食，2015年加盟阿士東維拉，不過表現麻麻兼因紀律問題被雪藏，而維拉喺15/16亦降班收場。

維拉降班後，艾達馬查奧爾即改投米杜士堡，雖然獲得重用但表現未見突出，全季1球波都冇入過兼再嘗降班滋味。查奧爾17/18球季喺英冠開始發威，雖然喺升班附加賽出局，但仍獲得狼隊垂青，今季坐穩右翼正選後演出更加穩步上揚，有望成為英超一粒巨星。

小檔案

出生日期：1996年1月25日(23歲)

國籍：西班牙

身高：1米78

位置：右翼

球會：狼隊

曾效力球會：巴塞隆拿、阿士東維拉、米杜士堡