用打籃球態度開餐廳　劉子禮泰有腦

「呢個就特別喇！認識我的朋友都知道，我超愛吃芒果糯米飯。有次旅行，我和朋友們4日吃了23個芒果糯米飯，早、午、晚餐都吃一個！」上月甲一男籃東方龍獅球星劉子禮的新餐廳「泰傳奇」開張，由物色舖位、到布置及菜式設計，他都親力親為。這裏的的芒果糯米飯不是普通的甜品，以蝶豆花和班蘭葉所做的三色糯米飯，在這位「品質監控員」眼中，絕對是這裏的主角。■圖／文：余樂詩

「搏住打」、「夠膽死」……每個運動員都有自己的「口頭禪」，劉子禮的口頭禪是「呢個就特別喇。」關於餐廳的名字，他用這句開始介紹：「這是爸爸和拍檔們商討出來的，英文是Thai Legend，T和L，不正是我的英文名字（Tsz Lai）起首嗎？」我哭笑不得。籃球以外，今年他迎來另一個突破，「子禮」說：「看到客人吃得開心，原來滿足感都幾大。」

甲一球星變品質監控員

「我在餐廳的工作……應該是試食專員和品質管理吧。」「子禮」笑說。「我和爸爸會試吃廚師的菜，保持水準。」不過經營一家餐廳除了「懂吃」，還要兼顧很多方面，對劉子禮來說更是「所有方面都很困難，因為我甚麼都不會。」他感激劉爸爸和幾位拍檔的幫忙，令餐廳踏上軌道。「爸爸是水果供應商，所以這裏的水果品質有一定保證。慢磨新鮮果汁，每日限量發售！」說罷，劉老闆喝一口牛油果香蕉奶昔。「我敢說這個女士們一定會喜歡！」

餐廳的當眼位置掛着兩件球衣，一件是東方龍獅的88號波衫（右下圖），一件是香港隊的8號球衣，上面有兩張照片，劉子禮說：「這兩場都是對我有很大意義的賽事，一是上季ABL對菲律賓火焰，我命中關鍵三分球協助球隊反勝。另一張是去年亞運會打得最好的一場。」他說的是雅加達亞運會香港對卡塔爾一戰，第一次在國際賽命中7記三分球，收穫全場最高的21分。這兩件球衣是用來提醒自己，開餐廳也要用打籃球的態度，堅持做好自己就會有回報。

職業生涯「晚年」尋突破

「十幾年來，生活都是圍繞着籃球，練習、比賽、練習、比賽。當然籃球現在仍然是第一位，但開餐廳之後我會想學習更多東西。」今年已經是劉子禮第11個甲一球季，他說29歲開始步入籃球生涯的「晚年」。「當然我想能打多久就多久，但我想35歲已是極限。自己慢慢踏入生涯的黃昏，是時候開始計劃一下人生的其他方面。我想學沖調咖啡和滑雪，也想和家人去一趟歐洲旅行，這些都在我的『Check List』之中，希望能逐一實現。」

不過，「子禮」這個聖誕的行程相當緊密，周日（22日）作客曼谷吸血鬼後，12月27至31日又迎來港隊集訓營。聖誕假縮短了，只好留港打理餐廳事務，與家人旅行的計劃看來要再等等吧！

多年「籃」癡驚覺親情重要

拍攝期間，劉爸爸不時走過來，小聲地對兒子說：「要不要試試這個？」頭3次是他強烈推介的五糧液，劉子禮每次聽到都搖頭說不。劉爸默默走開又回來，這次起勁介紹馬友刺身。「你看這魚多大條！馬友刺身你們未試過吧，來來來，現在就叫師傅弄給你們吃。真的很好吃，今天限定喔！」「子禮」不好意思推卻，最後大家頂着已滿的肚子一起品嚐。厚厚的一片馬友刺身，滑落喉嚨之前，竟有一點甜味。

劉爸爸在餐廳事務上幫了不少忙，29歲，「子禮」亦終於明白最支持自己的人一直在身邊，以後會更珍惜和家人的相處時間：「媽媽之前大病，我才驚覺父母很重要，多謝他們一直包容我。他們縱容我打十幾年籃球，才有現在的劉子禮。這個我從未說過……我好愛我的家人！」說完他不禁尷尬大笑，但相信劉爸爸、劉媽媽聽到一定會暖在心頭。

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