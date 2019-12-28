俄拒絕被禁賽　日奧委：「乾淨」選手可參賽

俄羅斯反興奮劑機構(RUSADA)周五(27日)向傳媒表示，已向世界反興奮劑機構（WADA）發信，拒絕接受WADA對俄禁賽4年的裁決，意味着國際體育仲裁法庭將要對此作最終裁決。

RUSADA及俄羅斯奧委會已經委托瑞士律師事務所Schellenberg Wittmer和Libra Law代理，並準備了一大堆文件，在國際體育仲裁法庭申訴。

WADA本月9日指控俄羅斯篡改反興奮劑實驗室數據，並對俄羅斯禁賽4年，這個裁決亦意味着俄羅斯在2020年東京奧運會、2022年北京奧運會及卡塔爾世界盃等大型國際賽上，都不能升國旗、唱國歌或申辦及主辦國際體育賽事，但未曾服用過禁藥的俄羅斯運動員可以獨立身份參賽。

就着俄羅斯被禁賽的判罰，日本奧委會近日作出回應，表示應該會允許「乾淨」（未有使用過興奮劑）的運動員，帶着國旗參加東京奧運會；日本奧委會主席山下泰裕稱：「我不希望阻止乾淨的運動員，我個人覺得在消除所有懷疑的前提下，俄羅斯運動員應可帶着國旗參加2020東京奧運，那就是完美的選擇。」

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