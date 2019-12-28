港超聯　高美斯過檔傑志為捧盃

剛於周五（27日）落實加盟傑志的羅致塞爾維亞射手高美斯，周六（28日）出席操練後接受傳媒訪問，並透露其加盟「藍鳥」的原因除了奪標之外，亦跟同鄉的球隊主帥施利斯高域有關︰「我今個冬天收到了一些邀請，當中包括香港以外的球會，但最後選擇了傑志，因為他們是最佳的球隊，在最近5、6年贏過很多錦標，對我而言亦是個很大的挑戰。施利斯高域是我加盟其中一個最主要的原因，雖然我們之前並不認識，但我知道他是我國的名宿，以教練身份亦贏過不少錦標，所以能夠跟他合作感覺很特別，另一個原因就是傑志不乏具質素的球員，奪標機會更大，而目前我在香港仍未捧過盃。」

雖然傑志今季在戰績上有所下滑，但「Mr.Right」認為球隊無論職球員或配套方面均具質素，並有信心能夠協助球隊重返正軌︰「目前首要的工作是去融入球隊，而當你身邊都是具質素的球員，便可以很快逐漸去適應，來到傑志我可以協助球隊，並為球隊帶來更多正能量，我很高興能夠來到這裡。」對於自己能否填補盧卡斯離隊後的角色，高美斯則表示不希望將他與該名巴西射手作相提並論︰「我不想跟盧卡斯作比較，在球場外我們是好朋友，他射入過很多入球，我認為他是聯賽裡最佳的前鋒之一，亦很尊重他，要取代他並非易事，但我會盡全力去做他之前兩年為傑志所做過的事，那便是取得很多的入球。」