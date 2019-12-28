港超聯　朴俊炯：加盟傑志因為金東進！

港超球會傑志周六（28日）在賽馬會傑志中心進行訓練，新加盟的外援高美斯、朴俊炯，聯同完成學業返港的安永佳均有出席。南韓中堅朴俊炯在完成操練後，接受訪問時表示助教金東進是加盟傑志的主要原因。

朴俊炯說：「因為傑志有金東進，所以我選擇傑志！金東進是我的偶像，我希望能夠在他身上學習。另外一個原因就是我聽聞傑志是香港最好的球會，因此就選擇成為他們的一份子。」除金東進外，「藍鳥」體能教練裴鋕垣和訓練員兼青年軍教練尹東憲也是來自南韓，本月初抵港的朴俊炯感激他們在旁提供協助，好讓自己適應新環境：「他們幫助我許多，因為大家都是說同一種語言，讓我感到很舒適，甚至以為這是一支南韓球隊，哈哈！」

從韓職勁旅水原藍翼轉投傑志，朴俊炯坦言香港比想像中好：「當我在南韓的時候，我以為香港足球水平一般，但當我來到傑志之後，我就改觀了，因為這裡的訓練、草地、隊友、職員都很好，所以我很喜歡傑志，很喜歡香港。」朴俊炯與傑志簽約一季半，他期望：「我的風格是思考與移動，擅長傳球、走位、頭鎚，我希望在比賽中能夠展示逼搶、硬淨、速度，在防守上協助球隊取得勝利。今季我希望能夠隨傑志出戰亞協盃，更希望下季可以出戰亞冠盃，所以我會盡力做到最好！我的目標是為球隊贏得錦標、踢很多比賽、在10場比賽內有5場零失球，如果有機會的話，我也會爭取入球！」