港超聯　安永佳：選擇回港發展全因長遠考慮

港超球會傑志周六（28日）於賽馬會傑志中心操練，剛在昨日回港的安永佳亦有出席，惟未有跟隨大軍練習，僅在場邊跟隨體能教練裴鋕垣進行訓練。自10歲開始效力傑志的Matt坦言，能夠在傑志開展自己的職業生涯很興奮，如今學成歸國，期望自己能以好表現報答「藍鳥」：「我希望在香港證明自己有能力成為頂尖球員，也期望交出助攻、入球，協助傑志取得錦標，同時在亞洲賽有好表現！」

能出任左翼、左閘、左中堅的他表示希望從隊友丹尼身上學習，以做好接班的準備：「隊中雖然有許多隊友可以擔任左閘，但我認為競爭能驅使我進步，適逢丹尼正在養傷，我相信這是一個很好的時機，讓教練知道我有能力在左閘位置佔一席位！」他亦透露自己已有1個月未有進行訓練，必須盡快提升體能狀態，以做好作戰準備。Matt曾表示希望成為首位在美職聯打滾的香港人，最終卻選擇回到母會作為起點，他透露是為了將來而下這個決定：「我獲得次級聯賽球會開出條件，但是長遠而言，我認為回港發展比較適合，因為我有機會出戰亞洲賽並代表香港隊。美國次級聯賽的發展一般，薪金亦不高，由於次級聯賽與美職聯並沒有聯繫，因此即使效力次級聯賽球會，也難有機會登陸美職聯，加上現時美職聯較少從大學招攬球員，所以現階段來說，回港效力傑志是一個較好的選擇。」

Matt的外表與德國球星馬高列奧斯有幾分相似，問及會否有助吸引女球迷入場觀看賽事時，Matt 靦腆地笑說：「我不知道啊，不過如果我比賽有女球迷支持的話，對所有人都是件好事吧！」他還向記者說：「我還未有女朋友，你們記得要寫，哈哈！」