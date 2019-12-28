【總結】「字母哥」MVP衞冕受威脅　勒邦走勢急跌

「字母哥」安迪杜甘普在聖誕大戰雖然表現低迷，但暫無影響他爭MVP的強勢，NBA最新公布的最有價值球員走勢榜，「字母哥」仍然保持領先位置，這個氣勢亦令公鹿於周六（28）常規賽，以112比86作客取勝，向鷹隊送上9連敗。

安迪杜甘普今仗缺陣，但公鹿可謂由頭帶到尾，米杜列頓孜重飛，攻入23分8個籃板7次助攻，伊耶蘇華亦有「雙雙」貢獻，令公鹿早已拉開優勢，目前以28勝5負穩坐一哥位置。

「字母哥」要衞冕MVP其實都唔容易，今季場均30.5分、12.9個籃板、5.7次助攻，暫時都排緊榜首，但是獨行俠的當鍚來勢洶洶，剛復出都差一點又交出「三雙」，強勢升上第二位，而場均達38.1分的占士夏登亦在MVP走勢榜上升了一位排第三，反而原本第二的勒邦占士則急跌落第五。

今日戰果(前者主場)

塞爾特人 129:117 騎士

黃蜂 102:104 雷霆

魔術 98:97 76人

鷹隊 86:112 公鹿

熱火 113:112 溜馬

勇士 105:96 太陽

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！