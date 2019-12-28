膺亞洲最佳泳手　何詩蓓成香港第1人

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）憑著出色表現，獲國際游泳新聞網《SwimSwam》選為2019年亞洲最佳女子游泳選手，成為歷來首位非日本或中國泳手獲得這項榮譽。最佳男泳手則由里約奧運400米自由泳季軍、日本新一哥瀨戶大也，力壓陷入禁藥風波的中國代表孫楊奪得。

《SwimSwam》羅列出何詩蓓今年戰績，包括代表密歇根大學出戰NCAA美國大學游泳聯賽，在100米自由泳和200米自由泳摘銅。Siobhan隨後回港參加長池游泳計時賽，只用了短短一個早上，連達這兩個項目的奧運A標，成為首位登上東京奧運列車的香港運動員。

她的狀態持續火熱，下半年更加刷新4項香港長池紀錄。除了在環地中海泳賽法國站，打破50米自由泳、100米自由泳和400米自由泳港績外，她在光州世錦賽，亦打破個人保持的200米自由泳紀錄，榮升「世界第四」為香港泳壇寫下新一頁。《SwimSwam》的文章同時提到，Siobhan是國際游泳聯賽（ISL）的明星選手，在非主項50米蛙泳和200米自由泳，兩造亞洲短池紀錄。

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