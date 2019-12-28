國際繩盟有決定　繩聯為運動員利益讓步

中國香港跳繩總會（繩總）日前宣布，已獲國際跳繩聯盟（國際繩盟）認可成為臨時會員，將會籌備公開賽事，以選拔運動員參加明年7月的世界跳繩錦標賽。中國香港跳繩體育聯會（繩聯）周五（27日）發出公開聲明，質疑相關決定的合法性，會在保留一切權利的同時，暫時接受國際繩盟指示，以40:60的方式加入繩總。

繩聯和繩總合併談判破裂後，國際繩盟月中表明，會設法確保香港運動員的世錦賽資格。繩聯的聲明指出，收悉國際繩盟有關「董事局投票授予臨時會員會籍給繩總」的信件，形容決定「極不公平和不公義」。繩聯重申，自去年1月起，7次去信繩總提出合作邀請無果，國際繩盟去年11月開始協助斡旋，多次強調兩會需按國際慣例合併，即以50:50的比例組合新架構管理層，對國際繩盟將之改為40:60感到突然和驚訝。繩聯續指，根據國際繩盟會章，被認可會員「必須沒有存在與其直接競爭會員資格的組織」，質疑決定的合法性。

繩聯會在保留一切權利的同時，暫時接受指示加入繩總，將佔教練、裁判、執委會及領導層的40%，以保障香港運動員參加國際賽事的福祉。繩聯要求繩總在1月10日或之前，公布來年世錦賽選拔準則，並使用港協暨奧委會認可的選拔方法。

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