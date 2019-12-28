ATMA拳賽大埔爆發　見證泰拳壇明日之星

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6顆本地泰拳壇「明日之星」，今日雲集大埔ATMA Fitness Center，出戰首屆「Perskindol ATMA Fight 2019」，力爭在個人年度成績表上，加添一個冠軍！（facebook專頁東網體育、睇體ontv Sports及ATMA Fitness Center，周日下午2時起同步直播）

統籌梁智鈞盼成「大埔傳統」

曾3度主辦Yokkao系列賽香港站賽事的ATMA，為慶祝喬遷之喜，及為本地新晉泰拳手提供比賽平台，特於大埔李福林體育館地庫的新中心，舉辦今次賽事。ATMA教練兼今次賽事統籌之一的梁智鈞表示：「首先要多謝咁多個贊助商，同其他拳館嘅支持，等本地泰拳手有機會去表現自己。今次係第一屆，希望反應好，可以等呢個賽事成為ATMA，甚至大埔區內嘅一個傳統，一路搞落去。」比賽期間會擔任旁述的「智鈞」補充謂因新館無論地點、面積同配套，都比之前方便、寬敞和齊全，主辦比賽其中一個目的就是想善用「自己地方」之空間。

首屆「Perskindol ATMA Fight 2019」全日上演13場賽事，當中尾場男子67公斤級別賽事最矚目，由A+PRO代表莫家駿火併富德代表彭彥創。本身亦是教練的莫家駿乃一位武癡，除泰拳外，散打、踢拳、拳擊、國術等均有鑽研，自2016年後奪得多個不同搏擊項目的冠軍，包括於今年「香港搏擊聯盟─東南亞擂台賽2019」摘下散打金腰帶。泰拳方面，今年除了在I-1勝出外，亦曾赴泰國出賽，並且在賽事中以肘擊KO對手。至於其對手彭彥創，乃本地泰拳界典堂級人物江富德之門生，今年10月「香港泰拳冠軍爭奪戰」B組賽事勝出的他，明年將出戰A組向冠軍腰帶進發。至於由耀東代表邵悅彤，惡鬥鐵虎代表陳思霖的第12場女子51公斤級別賽事，同樣值得留意。

「Perskindol ATMA Fight 2019」賽程

場次 組別 級別（公斤） 紅方（屬會） 藍方（屬會）

1 女 49 郭凱瑤（汗工廠） Vs 白怡（Faith）

2 男 56 翁永鴻（拳莊） Vs 陳彤（自強）

3 男 51 黃卓揚（ATMA） Vs 黃鎵鍵（Jab Fitness）

4 女 52 葉穎恩（冼林沃技擊會） Vs 楊淑華（VO2）

5 女 54 張華濃（Abira） Vs 陳桐（迪暉）

6 女 54 林凱瀅（自強） Vs 黃麗霞（ATMA）

7 男 54 葉冬泳（富德） Vs 李瀚儒（KM SPORT）

8 男 56 黎瀚元（Weedper） Vs 黃子柏（Chang Muay Thai）

9 男 58 黃浩然（ATAM） Vs 羅國濠（拳莊）

10 男 63 吳澤宇（Final Round） Vs 冼廸（Faith）

11 男 70 潘加朗（KF-1） Vs 何志威（VO2）

12 女 51 邵悅彤（耀東） Vs 陳思霖（鐵虎）

13 男 67 莫家駿（A+PRO） Vs 彭彥創（富德）

註：賽事採3回合制，場次13每回合3分鐘，其餘賽事每回合2分鐘

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