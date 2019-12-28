三大豪門爭奪！佢先至世界第一神龍

講起當今球壇一級門將，可能大家會話係迪基亞、艾利臣比加、艾達臣摩拉斯、泰拔高圖爾斯、奧比歷，但其實仲有1位鋼門默默耕耘，愈踢愈好，佢就係巴塞隆拿門將達史特根。

呢位27歲德國國腳獲得三大豪門祖雲達斯、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門垂青，當中以祖記最有誠意，計劃收購達史特根，取代施捷斯尼。

達史特根2014年夏天由慕遜加柏加盟巴塞，初期經常犯錯，包括2015年西超盃被畢爾包球員米基聖荷西半場起腳笠死，連累巴塞慘吞4蛋。

不過，達史特根近年水準有明顯提升，已成為巴塞防線重要一員，今季更加2次助攻隊友入波，認真犀利，自然引起其他豪門注意。

祖雲達斯一直想簽入頂級門將，代替「資質平庸」嘅施捷斯尼，畢竟呢位波蘭國腳只係過度人物，級數同以往保方顛峰時期把關有一段距離，依家睇中達史特根，搵佢做保方嘅真正接班人。

達史特根同巴塞嘅合約至2022年夏天屆滿，毀約金達1.8億歐元，祖記要得到佢助陣，必須大破慳囊。

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