菁英盃　佳聯元朗力鬥和富大埔

「菁英盃」B組周日(29日)下午安排兩場激戰，頭場下午2時30分假元朗大球場上演「新界打吡」，由佳聯元朗出戰和富大埔。

上仗聯賽悶和愉園的佳聯元朗，繼續在聯賽榜敬陪末席，然而「橙衫軍」於「菁英盃」則有不俗成績，目前暫居小組次席。今季曾連續4場出任正選的黃晉軒表示，在體能上已逐漸適應比賽︰「自己比前兩年踢多咗，喺適應比賽節奏會好啲，會快啲入局。以前我未踢足過90分鐘，今季兩場菁英盃都踢足，另外嗰場都踢到90分鐘先換走，所以體能上好咗，教練同隊友都有提點同鼓勵我，所以我哋幾位U22球員都放膽去踢，希望可以盡快為球隊入波或有助攻。」

孫銘謙：要做好防守先

剛於「拆禮物日」出戰「高級組銀牌」4強遭理文淘汰的和富大埔，輸波之餘更損兵折將，先後有守將廖偉業及門將陸平中傷出，總監兼主教練馮凱文亦因投訴球證被逐，前鋒辛祖則於賽後透露與球會提前解約。

「綠戰士」元旦日將火併冠忠南區，迎來一周3戰的地獄賽程。剛隨港隊出戰「東亞盃」的孫銘謙表示，在港隊應付類似情況時所做的復康訓練及時間安排，均對他有所得着︰「今季我同『馮Sir』都希望自己打前，但球隊有需要時我都唔介意打後，上場失嗰3球波自己都有責任，所以都想做好防守先！」