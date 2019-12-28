菁英盃　富力R＆F愉園鍊盡搶分

「菁英盃」B組於周日(29日)下午5時30分在旺角大球場舉行另一場搶分戰，富力R&F對決愉園。

富力R&F目前以4分位列小組第3，今日尾場若能擊敗愉園，便能直逼榜首雙雄冠忠南區及佳聯元朗。早前曾取得入球的19歲翼鋒麥富城表明，雖然對手經驗上佔優，但自己絕不認輸：「愉園比較多年輕球員，佢哋喺聯賽有好多上陣機會，但我都相信我哋唔會差過佢哋，因為我哋每次落場，都會出盡力去爭取表現。」他續道：「喺『菁英盃』主要目標係希望自己比上年進步，最重要係幫球隊贏波！」「富城」又表明要多加防範愉園前鋒朱偉鈞，畢竟他上仗創造出多個入球。

朱偉鈞期待面對舊隊友

被「點名」的愉園前鋒朱偉鈞則表示：「球隊喺聯賽每場都有出4至5個年輕球員，呢方面係有優勢，但富力嘅外援好強，所以今場波都係難踢。」上輪以4比2擊敗和富大埔一役當中，朱偉鈞參與了其中3球，他希望能延續良好表現，爭取入球助球隊取得勝利。

過去在青年軍及效力夢想FC期間，朱偉鈞曾與林衍廷、林樂勤及謝家榮合作無間，如今各為其主，他坦言十分想念這班昔日球友，亦期待與他們交手：「自從14歲對過『Fat Gor』（林衍廷）之後，6年後嘅今場波先再對番，感覺好得意！」