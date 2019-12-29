干地想買車路士球員　要畀附加費

國米主帥干地近日打算徵召車路士舊部，借用或收購西班牙左閘馬高斯阿朗素，由於該球員近期失去正選席位，車仔亦打算放售，交易成事機會甚高，不過車路士表明，只要係干地提出，就會收取900萬鎊(約9000萬港元)嘅附加費。

英國《太陽報》報道，車路士為馬高斯阿朗素嘅標價係3500萬鎊，不過如果干地想買，就會收貴900萬鎊，即係4400萬鎊。點解會咁？因為呢個安排係車仔班主阿布拉莫域親自落柯打，只要係干地想買，就要畀附加費。

之所以要收900萬鎊，源於前季干地與車路士決裂離隊，干地竟堅持要求車路士全費支付最後一年工資合共900萬鎊，車路士無奈下答允要求，白畀一年人工，但亦因此對干地懷恨在心，干地依家想買車路士嘅球員，於是作出刁難。

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