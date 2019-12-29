摸和包尾隊　熱刺創2項尷尬紀錄

贏波即可進佔前4嘅熱刺，周日(29日)凌晨英超作客包尾球隊諾域治，最終都係無法贏波，憑基斯甸艾歷臣靚罰球及哈利卡尼12碼兩度扳平，以2比2和波收場。熱刺今仗更成為2019年不失球最少及最多烏龍波紀錄，認真丟假。

摩連奴以往鍾意泊大巴，但執教熱刺卻大打進攻足球，後防失球數字高企，今仗對弱旅諾域治，開賽18分鐘就失守，馬里奧維蘭斯把握反擊機會，引球直殺入禁區邊起腳破網領先1比0，33分鐘諾域治另一機會，迪姆普基單刀埋門建功，不過球證翻睇VAR後判越位取消入球，《BBC》反覆翻看20次都睇唔到普基越位，引發爭議。

下半場55分鐘，熱刺憑基斯甸艾歷臣射入靚罰球扳平1比1，呢球亦係佢自13至14年球季以來，英超直接罰球最多球員，共8球，亦係同期至今禁區外入球最多球員，共23球，可惜艾歷臣仍未續約，最快冬窗，最遲明夏就會約滿離隊，呢球波隨時係佢告別作。

踢到61分鐘，熱刺後衞奧里亞門前解圍變擺烏龍，諾域治領先2比1，亦令熱刺成為2019年失最多烏龍波球隊，共4個烏龍。戰至83分鐘，哈利卡尼為熱刺射入12碼，扳平2比2完場，哈利卡尼在英超累積上陣滿200場，攻入136球，僅次於舒利亞145球及阿古路138球，排英超200場入球第3位。

睇番熱刺2019年成績，全年只有1場保持不失球，係英超保持不失球場次最少球隊。

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