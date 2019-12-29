曼聯2蛋贈般尼　距離前4只差1分

英超周日(29日)凌晨尾場，曼聯作客憑安東尼馬迪爾及拉舒福特各建一功，贏般尼2比0，紅魔贏波後以31分殺上第5，僅落後第4車路士1分但多踢1場，只要繼續保持贏波，曼聯進佔前4重奪歐聯席位不是夢。

乘接拆禮物日大勝紐卡素餘勢出擊，曼聯今仗作出4個位置輪換，近兩仗復出嘅保羅普巴被收起，甚至未列入出場名單，但都夠踢。上半場一輪混戰後，44分鐘打破僵局，安達斯彭利拿右路沿邊線突破後傳中，安東尼馬迪爾接應殺入禁區輕鬆射成1比0。

下半場般尼發動猛攻，曼聯後防都頂得住，一直去到90+5，般尼圍攻不果被曼聯打反擊，丹尼爾占士引球反擊傳交拉舒福特單刀埋門，福仔扭過尼克普比射空門，再喺杜韋麥尼爾回防前落地，假裝左腳射波，其實係用右腳一篤入網，取得2比0燕梳球獲勝。

由於同日熱刺和波錯失進佔前4機會，曼聯現得31分，由原本第5進佔第5，比熱刺及狼隊多1分，距離第4位嘅車路士亦僅1分之遙。

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