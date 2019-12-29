【英超】車路士前4保衞戰

英超聖誕快車來到中途站，今晚就有阿仙奴對車路士，兵工廠在阿迪達上任後，首場雖然和波，但不少球迷就話達Sir領軍後，即時重拾以走位互傳為主。華麗進攻足球的味道。

不過阿仙奴的問題從來不是進攻，其實是後衞的眼神防守，今季踢了19場狂失28球，只有3場保持清白身。

另邊廂少帥林柏特首次以車仔領隊身份迎接快車期，暫時1勝1負尚算合格，但是上場輸給修咸頓，前4位置開始動搖，今場肯定有理冇理搶攻，車仔第一隊入球值博。

名家：光頭佬

直播表

周日3:30pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 車路士

Now 621、611

周一0:30am 英超 利物浦 Vs 狼隊

Now 621

周一2:00am 英超 曼城 Vs 錫菲聯

Now 622

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