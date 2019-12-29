曼聯賤價搶艾歷臣　摩連奴：已有定案！

1月轉會市場即將重開，熱刺中場基斯甸艾歷臣再次成為焦點人物，呢位丹麥國腳同球會合約季尾就完結，1月就可以自由同任何球會傾轉會。西班牙媒體《El Desmarque》爆料，曼聯總裁伍德沃德日內就會向熱刺正式開價2,050萬鎊收購基斯甸艾歷臣！

熱刺周日(29號)作客2比2逼和諾域治，基斯甸艾歷臣射入一個精彩罰球，佢亦當選為賽事最佳球員，領隊摩連奴賽前透露驚人消息，指艾歷臣已經有決定：「我唯一可以講嘅，就係我知道艾歷臣未來會點，但關於佢嘅未來唔應該由我宣布。當佢覺得係時候，佢就會自己講。」摩連奴賽後再被追問，佢就話：「我唔會透露我同艾歷臣之間嘅對話，我只可以講佢一直努力為熱刺貢獻，我戥佢今場拎最佳球員開心。」

《El Desmarque》消息指出，熱刺為免季尾人財兩失，1月放人機會極高，佢哋本來索價4,000萬鎊，不過隨住皇家馬德里、巴塞隆拿同祖雲達斯嘅收購熱情冷卻，呢場爭奪戰亦變成曼聯獨腳戲。眾所周知進攻中場係「紅魔鬼」最弱一環，連格表現令球迷失望，如果可以成功用超低價2,050萬鎊逼熱刺賣基斯甸艾歷臣，絕對係曼聯最佳新年禮物。