【總結】三兄弟同場較量　改寫NBA歷史！

周日(29號)NBA常規賽上演多場大戰，塘鵝主場120比98大勝溜馬一仗，原來並不屬於球迷最關心的賽事，不過因為「賀列地家族」令NBA歷史被改寫！塘鵝後衞賀列地、溜馬雙星艾朗賀列地及祖斯甸賀列地3兄弟，今場同一時間在場上較量，屬NBA史上第1次！

29歲的塘鵝後衞賀列地，無疑是3兄弟中成就最高一位，曾在2013年參加全明星賽，2018年亦曾入選NBA防守一隊，今場他取得20分及7次助攻，帶領塘鵝輕鬆贏波。23歲的「細佬」艾朗賀列地上季登陸溜馬，今季開始受到重用，今場更加攻入全場最高25分；至於30歲「大哥」祖斯甸賀列地，今場上陣27分鐘得分「食蛋」，但仍然成為NBA歷史一部份。

賀列地賽後表示：「好正呀！我贏咗佢哋兼拎埋佢哋件波衫！由於年齡嘅差別，我哋3個從來未試過一齊打波。我最大希望係，當我哋下次一齊比賽嗰陣，會係一齊著住紅、白、藍嘅波衫，代表同一隊波出賽(美國隊)。」

周日常規賽賽果

金塊 119:110 灰熊

塞爾特人 97:113 速龍

塘鵝 120:98 溜馬

公牛 116:81 鷹隊

木狼 88:94 騎士

巫師 100:107 紐約人

熱火 *117:116 76人

火箭 108:98 籃網

馬刺 136:109 活塞

勇士 121:141 獨行俠

公鹿 111:100 魔術

帝王 110:112 太陽

拓荒者 120:128 湖人

快艇 107:120 爵士

*為加時賽果