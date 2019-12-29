【德甲風暴】奇哥2億歐元掃貨！瞄準7大球星

德甲首都球會哈化柏林2020年大變天，班主雲特賀斯特（Lars Windhorst）新近對球會加碼注資，已經準備咗2億歐元畀新帥奇連士文喺轉會窗重開時增兵，對象包括達斯拿、馬里奧葛斯同格列沙加等國腳級名將，勢必為原本已經爭持激烈嘅德甲爭雄，帶嚟新一輪震撼！

43歲嘅雲特賀斯特係德國企業家，今年6月底以1.12億歐元入閣哈化柏林，買入37.5%股權，當時已經開始為哈化重建，以破球會紀錄嘅2,000萬歐元買入屈福特前鋒盧克巴基奧（之前球會買人最高紀錄只係800萬歐元），可惜球隊開季諸事不順，搞到喺11月換帥，搵嚟奇連士文出山執教，近日雲特賀斯特再度加碼注資哈化，再花咗9,900萬歐元買入12.4%哈化股權，達到德甲50+1股權條例嘅49.9%上限，而佢亦已同經理派列斯、奇連士文開會，準備再撥款2億歐元喺冬季轉會窗重開後增兵，務求盡快提升球會規模、形象同成績。

派列斯話班主有野心將哈化柏林，提升至曼城同皇家馬德里等歐洲豪門級數，當然呢個目標並非一朝一夕，但佢哋喺今次轉會窗嘅收購行動將會提升到另一層次，除咗近日多次報道已經斟妥阿仙奴前隊長，瑞士國腳格列沙加外，增兵目標仲包括巴黎聖日耳門嘅前德國國腳中場達斯拿、多蒙特嘅馬里奧葛斯同祖利安韋高、馬賽嘅荷蘭國腳史杜特文、熱刺嘅肯雅中場雲耶馬，仲已提出2,000萬歐元報價收購史特加嘅22歲阿根廷國腳中場艾斯卡斯巴，呢批球星只要有一半買得成，哈化下半季絕對會變身德甲銀行球隊。

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