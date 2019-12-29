菁英盃　辛坦拿戴帽　佳聯元朗贏新界打吡

「菁英盃」B組周日（29日）假元朗大球場上演「新界打吡」，由佳聯元朗對和富大埔。最終兩軍合演「入球騷」，元朗以大比數6比3力挫大埔，全取3分後登上B組榜首。

兩軍賽前戰績欠佳，佳聯元朗自11月尾贏波後落入3場不勝旋渦，而和富大埔則錄得各項賽事3連敗劣績，今仗為求爭勝雙方各不相讓。開賽初段大埔迅速失守，米基爾接應長傳一頂入網，「橙衫軍」4分鐘先開紀錄。不過，「綠戰士」在4分鐘後便成功追平，金玟基乘角球攻勢近門抽射得手，8分鐘大埔扳平1比1。隨後戰況陷入膠着，無論元朗黎厚希15分鐘罰球直射，抑或大埔陳文輝27分鐘接應回傳撞射，都未能夠轉化為入球。元朗戰至35分鐘再入1球，米基爾乘對手解圍不遠勁射掛網，「橙衫軍」再度領先。隨着米基爾補時1分鐘的攻門射高，球證鳴笛完半場，元朗帶着一球領先優勢返入更衣室。

換邊後元朗繼續控制戰局，黎厚希49分鐘角球開出，辛坦拿跳頂高出。3分鐘後，金玟基右路施射，被黃梓豪一抱入懷。53分鐘，馮冠鳴禁區內侵犯對手被判12碼，米基爾操刀被撲出，補中成功卻被判越位在先。不過元朗終在8分鐘後拉開比分，後備入替的祖連奴右路施射被何銳擋出，他再度起腳終將皮球送入網窩，元朗61分鐘擴大比數至3比1。得勢不饒人，辛坦拿分別在67和75分鐘把握機會連入兩球，助球隊一度領先至5比1。這名巴西前鋒在79分鐘更憑一腳剷射入球完成「帽子戲法」，元朗贏至6比1。大埔球員在末段未有氣餒，後備入替的方俊業81分鐘左路壓入禁區，傳予許嘉樂近射得手。他們及後更憑陳文輝在87分鐘的笠射入球，追成較接近比數，不過都未能扭轉敗局。

最終，佳聯元朗憑米基爾梅開二度、辛坦拿連中三元及祖連奴的入球，以6比3擊敗和富大埔，暫以8分力壓冠忠南區升上B組榜首。