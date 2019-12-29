C朗豪言進軍荷里活　馬田史高西斯都驚佢

基斯坦奴朗拿度出席杜拜環球足球獎典禮嗰陣，曾經接受《Dubai Sport》訪問，佢唔只談論自己幾時掛靴，仲透露收山之後，想去荷里活拍電影！

行將35歲嘅C朗，職業生涯正在步入尾聲，主持人問佢有冇諗過幾時退休，呢個葡萄牙巨星咁答：「當到咗手腳冇法子正確反應個腦下達嘅指令嗰時，對我嚟講就係掛靴嘅時候嘞。好多年前，大家覺得理想嘅收山年齡係30或32歲，但你睇睇依家唔少人40歲仲踢緊。」

有朝一日真係收山，C朗會做啲乜呢？效力祖雲達斯嘅佢話：「我的確正為新生活做準備，我喜歡學習，我會繼續學習深造，因為我目前嘅學識仲未解答到我想了解嘅所有問題，又比如提高我嘅英語水平，進軍荷里活，我有可能會選擇嘗試參演一部電影‧‧‧‧‧‧為咗咁，你必須離開自己嘅舒適區，不斷學習挑戰自己。當然，你都要同啲聰明人一齊至得‧‧‧‧‧‧」

拍戲？4年前，C朗曾經同荷里活無限接近，殿堂級大導演馬田史高西斯開拍一套新戲，原本盛傳C朗唔只借出紐約曼哈頓豪宅嘅閣樓做拍攝場地，更會客串一角，點知馬田史高西斯嫌C朗名氣太勁，怕外界將焦點放喺佢身上而唔係套戲，於是開拍前拉倒，由於製片商同C朗簽咗約，搞到要賠償1,000萬歐元。好勝嘅C朗今次重提進軍荷里活，應該就係要彌補上次嘅遺憾。