史高斯：曼聯三叉戟　唔差得過埃及文明

曼聯今輪聯賽又試贏波，作客2:0殺敗般尼，聖誕快車賽期連攞6分，已經殺到上聯賽第5，同第4車路士只差1分。曼聯2連勝，拉舒福特同安東尼馬迪爾夾埋轟入5粒，堅係狀態大勇。曼聯名宿史高斯話，福仔同馬仔夾埋丹尼爾占士，呢條三叉戟鋒線，同英超或歐洲所有鋒線比都唔輸蝕，換句話講史高斯認為佢哋3個，同利物浦埃及文明、又或者巴塞美斯、蘇亞雷斯同基沙文係相同等級。

近季一直浮浮沉沉嘅馬迪爾，早前復出之後終於打出最高水準，近期入球頻頻，福仔更已射入12個英超入球，屬該名年輕射手出道以來最佳球季。丹尼爾占士本季初加盟以後，於邊線有極大貢獻，史高斯就狂讚呢條鋒線有料到：「只要你仔細睇，曼聯現時三叉戟，實力唔差得過英超或歐洲任何鋒線。當馬迪爾攞住個波殺埋對手度、當福仔又向你正面攻擊，丹尼爾占士一樣咁犀利，佢哋好有威力，再加埋格連活特，曼聯攻擊線好有前途。另係保羅普巴比較令人擔心，當佢心情好，有正確作戰態度，係全球最佳中場，但就係唔穩定。」

睇番英超數據，曼聯三叉戟本季迄今合共取得22個英超入球，比埃及文明嘅23球只少1球，但同巴塞3創俠嘅30球仲有段距離。曼聯3子把握力係唔曳，但經驗、造波、鋪橋搭路嘅功架始終有所不及。不過佢哋分別只得24（馬迪爾）同22歲（拉舒福特及占士），未來仲有大把進步空間。