菁英盃　盧斯安奴絕殺富力！愉園升第三

「菁英盃」B組分組賽周日（29日）尾場於旺角大球場舉行，由富力R&F硬撼愉園。愉園憑盧斯安奴於93分鐘的入球，以1比0擊敗富力並升上小組第3。

開賽僅2分鐘，朱偉鈞斬入禁區，摩域治二傳，盧斯安奴撞入，惜越位在先，入球無效。5分鐘，潘沛軒推順抽射，惜未能命中目標。富力站穩陣腳後，雖能控制戰局，惟攻勢未見凌厲。26分鐘，林衍廷橫傳，袁振昇勁射僅柱邊出界。4分鐘後，白鶴遠射，惟同樣未能命中目標。42分鐘，方栢倫左路狂抽高出，上半場雙方互交白卷。

換邊後，富力維持控球在腳，47分鐘，麥富城接應隊友傳送後，第一時間半傳半射，惜角度太正被愉園門將鍾偉豪沒收。而愉園則繼續穩守突擊，55分鐘，潘沛軒妙傳予艾度古斯，後者控定後燙射僅柱邊出界。1分鐘後，「快活谷」再有朱偉鈞遠射，惜同樣未能考驗富力門將周煜辰。63分鐘，利安高接應羅拔圖長傳後殺入禁區，惜射門角度太窄，被鍾偉豪撲出。5分鐘後，白鶴開出罰球，羅拔圖衝頂，惜同樣未能越過鍾偉豪都是十指關。

70分鐘，後備上陣的加維蘭把握對手解圍失誤，第一時間車身窩利抽射，惜被周煜辰橫身接實。8分鐘後，潘沛軒趁對手未能解圍之際，突入禁區撞射僅門前掠過。他於80分鐘在禁區頂再有機會起腳，惟再次成為周煜辰的表演機會。86分鐘，後備上陣的迪布利連續兩次射門，惟兩次均未竟全功。4分鐘後，富力差點絕殺，惜方栢倫禁區內勁射被鍾偉豪飛身拍出。補時階段，迪布利中距離施射，僅越楣而過。久攻不下的富力反被愉園絕殺，盧斯安奴混戰中撞入，助球隊以1比0擊敗對手，並以6分壓過富力升上小組第3。

愉園主教練鮑家耀喜見球隊在防守上進步，已連續兩場取得零失球紀錄。他亦大讚19歲中場潘沛軒和18歲後衞葉卓文：「『潘沛』愈踢愈有信心，有速度、爛打，而簡嘉亨今場就有啲緊張。最驚喜係『卓文』畀我發現到佢原來係即刻踢到，今場保持到好表現，畀我放膽去用佢，如果Keep到狀態，我都會繼續用佢！」不過「鮑Sir」亦指年輕球員表現比較飄忽，希望他們能把狀態保持好並平穩發展。