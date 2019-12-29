【專破勁旅】恐怖數據！佢今晚收拾利物浦

利物浦今晚英超出擊，於晏菲路大戰狼隊。雖然上季紅軍聯賽雙殺狼隊兼且1球不失，但狼隊神鋒艾達馬查奧爾，近期大熟大勇全殺頂級勁旅，利物浦今戰稍一不慎，分分鐘畀佢攻破大門！查奧爾本季攻入4球，3球來自鬥曼城、1球來自對熱刺，堅「唔勁唔入」，安德魯羅拔臣今戰要打醒十二分精神，唔係肯定畀佢爆到阿媽都唔認得！

18年查奧爾以1800萬鎊，由米杜士堡轉會狼隊，初期表現其實麻麻。查奧爾速度、身體對抗性極強，打翼時成日能夠起腳出波，但就不時唔知出咗去邊，畀人感覺係有力冇腦。不過經時間浸淫後，今年23歲嘅查奧爾終於練成一身好武功，10月初對曼城梅開二度，早前就熱刺亦取得入球，剛啱再鬥藍月亮，佢先為狼隊追成1:2，跟手再「得」開班捷文文迪助攻隊友扳成平手，係狼隊反勝最大功臣。

該仗射入奠勝球嘅馬特杜靴迪，認為利物浦唔單只要留意查奧爾咁簡單，直頭要金睛火眼嘜實佢：「依家佢迎來人生狀態最高峰，對手對住佢根本唔知點應付。佢同魯爾占美尼斯好合拍，帶來好多入波同助攻，相信之後陸續有來。」

狼隊隊長、前利物浦球員高亞迪話：「無論對手係邊個，查奧爾都咁有威脅。睇佢打曼城嘅表現，對狼隊係勁重要資產。查奧爾進步咗好多，佢依家知幾時傳送、幾時射波，單對單過人好有把握。」

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