【突破人類潛能】2019體壇　超越生死極限

體壇盛產KOL，他們的一言一行都帶動着全世界，影響人類精神文明的推演。國際體壇於2019年幕幕精彩，其中肯尼亞氣袋基普喬蓋在兩小時內跑畢42.195公里全馬，告訴我們人類的潛能無限，令世界帶來新視覺及新思維，意義巨大。2019年將成歷史，但這些體壇大事將是永垂不朽的，印記在每位體育迷的心內，現在就一齊回顧2019年國際體壇重要事件，再感受只要肯付出，甚麼皆可能的精神吧！

基普喬蓋改寫人類極限

「雖然我不知道極限在哪裏，但我會勇敢前行！」肯尼亞長跑之王基普喬蓋（Eliud Kipchoge）「神」級演繹2019年最震撼人心的一幕！10月12日他在奧地利維也納的馬拉松中，以1小時59分40秒完成，成為第一位在兩小時內（Sub 2）完成全馬的跑手，堪稱前無古人！

「成就媲美人類登月」

即使因這個時間是在41名配速員陪伴下締造出來，未有列為世界紀錄，但34歲的基普喬蓋毫無疑問已推前了人類極限，其精神、意義及深遠影響巨大，有人甚至比喻這成就像人類登月球般重要。肯尼亞總統其後向基普喬蓋頒發最高榮譽國民，而他亦被BBC選為年度風雲人物。「我希望用自己的勝利，激發後代人們，去成就更大的夢想，用開放的心來看世界，而人類是不會受限制的。」

咸美頓衝擊「車神」成就

F1仍然是「黑帝」的天下！英國平治車手咸美頓今季只可用「無懈可擊」來形容，在頭12個分站中就贏了8站，一路在車手榜上甩開對手，包括隊友保迪斯，到11月美國站賽事，他雖然被保迪斯於尾段追過，獲分站亞軍，但分數上已足夠他提前封王，個人第6次登上總冠軍車手寶座。

6次世界冠軍令咸美頓超越阿根廷名宿樊焦，亦與德國「車神」舒麥加的7冠成就，僅一步之遙。咸美頓衝線時拿着英國國旗站在戰車上慶祝，一副君臨天下的模樣，震懾全世體育迷。

中國女排冧莊世盃

中國女排今年9月出戰日本大阪舉行的世界盃，顯出霸氣，以11連勝之姿成功衞冕，贏得第10座世界大賽冠軍獎盃；隊長朱婷再次以表現征服世界，獲得世盃最有價值球員，連續兩屆勇奪這項個人殊榮。

個人發展方面，朱婷本年5月結束了3年的外闖生涯，離開土超球隊瓦基弗銀行，回流中國加盟天津，普遍認為她此舉是為明年東京奧運作好準備。

可惜於12月初舉行的世界女排球會錦標賽，朱婷觸傷手腕舊患，被迫缺席內地聯賽餘下賽事，提早收咧，未知對明年參戰奧運有否影響。

活士翻生大師賽破錦標荒

「老虎」大翻身，事隔11年再奪大滿貫！高球傳奇活士因性醜聞及藥駕沉寂多年，也被傷患折騰着，終於在今年4月的美國大師賽中，以低標準13桿力壓德斯汀莊臣等勁敵，捧走個人第15個大滿貫。

走過高山低谷的活士，贏波一刻振臂向天怒吼，盡吐多年鬱結，其後則感觸落淚：「過去爸爸見證過我贏得冠軍，今年已作為爸爸的我奪標，希望孩子們會為我感到驕傲。」活士翻生「炸爆」社交平台，特朗普、奧巴馬、高比拜仁及史堤芬居里等紛紛留言祝賀，保守估計關於活士的訊息超過140萬條，而關於大師賽的訊息逾180萬條。

李宗偉含淚掛拍桃田崛起

即使與病魔戰鬥，堅持爭取重踏戰場，患上鼻咽癌的馬來西亞名將李宗偉，今年6月忍痛宣布掛拍，無緣第5次征戰奧運，消息震驚國際羽壇；而隨着其退役，統治羽毛球壇多年的「林李大戰」亦在江湖消失，昔日「4大天王」僅餘下林丹。

正所謂「後浪推前浪」，日本天王桃田賢斗今年大爆發，隨着他贏得年終賽冠軍，2019年狂擸11冠，超越了李宗偉所創的單季10冠最多紀錄。

池江璃花子拒認命 抗癌成功望復出

被視為東京奧運金牌希望的19歲日本泳壇超新星池江璃花子，今年2月不幸確診患了「急性淋巴性白血病」，她在社交網公布自己患病的消息，引起國際泳壇關注及同情。

經過10個月與病魔搏鬥後，12月中在個人社交網宣布抗癌成功，並已出院回家休養。不過，池江璃花子已明確表示無緣明年在家鄉出戰奧運，但仍想盡快獲得醫生批准，重新投入游泳訓練，盡力爭取參加2024年巴黎奧運及贏得金牌。

改朝換代 澳網封后 大坂直美過「1姐」癮

女子網壇的鎂光燈聚焦日本球手大坂直美，這位2018美網冠軍年初延續強勢，捧走澳網冠軍，成為2015年S威廉絲後，首位「背靠背」擸走大滿貫的球手，世界排名亦登上頂峰，是歷來亞洲首位「世界1姐」。

雖然大坂在法網、溫網及美網再無收穫，並被澳洲的芭蒂取代「1姐」位，但成就已史無前例，最終她亦決定放棄代表美國，將披上日本戰衣出席東京奧運。值得一提年僅15歲的美國新星歌莉嘉芙，10月在奧地利網賽捧盃，成為42年來最年輕的WTA冠軍，說不定是另一位未來「1姐」。

孫楊是非之年 禁藥風波下月判刑

中國「水霸王」孫楊今年可謂是非不絕，7月出戰南韓光州的游泳世錦賽，3日內奪兩金，卻在頒獎禮上先後被澳洲泳手馬克賀頓及英國的史葛拒絕合照，成為國際體壇的熱話。

關於孫楊的禁藥風波一浪接一浪，去年1次賽後藥檢，孫楊涉嫌拒絕提交尿液樣本，更有傳其保鏢用槌打破樣本玻璃，國際泳聯原本提出制裁孫楊，其後他向世界反禁藥組織提出上訴，國際體育仲裁法庭（CAS）在11月中舉行聽證會，有指孫楊一旦敗訴，可被判禁賽2至8年；CAS於12月發出聲明，表示裁決結果將於明年1月公布。

速龍歷史性NBA封王

NBA新王誕生！多倫多速龍成立24年後，終在今年6月的總決賽以場數4比2擊敗傷兵滿營的勇士，令加拿大球隊首捧總冠軍。系列賽場均轟入28.5分及9.8個籃板的李安納膺得FMVP。馬克加素隨後於9月帶領西班牙出戰北京舉行的世界盃，並於決賽大破阿根廷，成為史上連奪NBA總冠軍及世盃第2人。

不過速龍後備林書豪雖奪得冠軍指環，奈何仍未能在NBA落班，最後決定空降CBA北京首鋼延續「下半場」。另外，火箭總經理莫雷撐港言論，亦激起千尺浪，有內地品牌停止對NBA贊助及播放，事件牽連甚廣。

結婚擸雙貫 拿度完美時光

今年女子網壇處於亂世，男網依然是Big 3做主角，拿度與祖高域包攬了2019年的4大滿貫。祖高域年初於澳網先聲奪人，及後在溫網與費達拿的經典決賽，更是令球迷難忘。而歷史性第12次奪得法網及擸走美網的拿度，隨着祖高域年終賽4強不入，鎖定年終「1哥」榮譽，成為史上首位無連任又5次登頂的球員，加上10月與青梅竹馬的女友步入婚姻殿堂，「野獸」可謂為今年畫上圓滿句號。