大戰阿仙奴出口術　林伯點醒阿迪達

阿仙奴本季極度動蕩，現時正式進入阿迪達時代，帶隊首仗雖然未能擊敗般尼茅夫，不過控球率上升，整體演出有改善。兵工廠今輪大戰車路士，同為新帥嘅林柏特就警告阿迪達，話傳奇球員嘅光環好快就失去，如果冇成績球迷一樣唔收貨，叫阿迪達唔好期望有好長蜜月期。

車路士本季由林柏特帶領，球隊大走年輕化路線，雖然表現好唔穩定，但依家總算守喺聯賽第4位，林伯帶隊嘅整體評價屬於正面。今輪車仔作客酋長球場，林伯就畀貼士阿迪達：「當你之前係某隊球員甚至名宿，到依家成為該隊領隊，初頭係會有幫助嘅，因為你識入面某啲人，又或者知道球隊理念，亦了解球會有乜實際需要。」

「但只係於好初期有用，之後工作就係工作，冇成績就乜都假。蜜月期絕對唔會長，亦唔應該長。但阿仙奴球迷一定對阿迪達有好印象，並且希望佢可以帶出成績。阿迪達雖然冇實際帶隊經驗，但佢跟世界其中一個最好教頭哥迪奧拿學過法，佢唔答應接手阿仙奴，又點知自己得唔得？」

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