2019年最後一擊！傑志香港飛馬大激鬥

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2019年最後一場「中銀人壽香港超級聯賽」，周一(30日)晚8時在旺角大球場上演，主場出擊的傑志擺下擂台迎戰香港飛馬，兩軍勢必盡遣主力，務求全取3分寫下圓滿句號！此外，香港足球總會繼續向首200位入場的12歲或以下兒童派發門票乙張，讓他們與球員一起歡送2019！（on.cc東網周一晚8時直播）

目前於聯賽榜排第5的傑志，相隔逾3周再次出戰，副隊長費蘭度表示：「我哋喺呢段時間好努力去訓練，所以狀態好好，對手同我哋一樣，好長時間無比賽，相信今場波會好難踢，希望我哋能夠有好表現！」他續道：「雖然我哋比部分對手踢少兩場，但如果要追趕富力R&F同理文，就要盡力贏晒之後嘅比賽！」另一副隊長唐建文亦表認同：「如果要繼續爭標，就唔可以再失分，我哋已經準備好打一場好波！」

「藍鳥」12月只踢過一場比賽，便是月初於「菁英盃」擊敗香港飛馬，今回到聯賽面對同一對手，唐建文說：「當然信心會大咗！嗰場我哋有出年輕球員，今場更可以最強陣出擊，加上聖誕節放完一日假，大家都叉足電搏殺！」人腳方面，丹尼、賓紀文有傷未能上陣。

經過3周半的休戰期後，香港飛馬先後跟阿根廷中場文迪斯及澳洲翼鋒查理士提早解約，加上中場馬高斯因腳傷缺操，球隊今仗只能起用最多3名外援出戰，不過主教練文彼得認為球員心態比人腳陣容更重要︰「今場冇咗啲外援，但唔係問題，因為『波係圓嘅』，冇話一定贏或輸，我對球員好有信心，佢哋暫時睇嚟狀態唔錯，因為練習強度都唔輕，對抗性都大。反而場波喺聖誕新年期間踢，比較擔心佢哋嘅心態，必須提醒球員比賽時要保持集中。」

談到傑志有盧卡斯離隊，「文Sir」指仍需提防陣中其他主力︰「對手冇咗盧卡斯，進攻力會減弱，但都仲有費蘭度同基爾頓，其他外援質素都唔錯，所以我哋要作針對性部署，並要加強防守。」

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