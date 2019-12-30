尼奴終極派膠　阿仙奴死亡4分鐘反敗車仔

阿仙奴經歷死亡4分鐘，倫敦打吡由贏變輸堅慘情！新帥阿迪達首次於酋長球場領軍出擊，上半場憑奧巴美揚先開紀錄，球隊領先到84分鐘，門將賓特尼奴派大膠，手槌完全打唔中造就佐真奴費路近門扳平，88分鐘仲輸凸，尼高拉斯比比前場猶疑助車仔打個反擊，譚美阿巴謙近門射爆尼奴大細龍門，車仔戲劇性反勝，阿迪達今晚瞓唔着。

阿迪達領軍第2仗，阿仙奴於主場信心十足，上半場壓住車仔嚟攻，大衞雷斯甫開賽又倒掛又射罰球係威係勢。11分鐘車仔反擊，韋利安開罰球入禁區，蒙特美臣一射被救出。13分鐘阿仙奴打開紀錄，左路角球開入禁區，張伯斯二傳中路，奧巴美揚飛身頂入，兵工廠憑呢個靚波領先1:0。之後都係阿仙奴嘅世界，25分鐘奧巴美揚直線交拿卡錫迪，左路妙傳入中路可惜畀唔到雷斯尼爾遜尼爾遜，稍後奧巴美揚左路窄位狂抽中網側。

換邊後阿仙奴安心防守，車路士雖佔主導但查實威脅埋門唔多，譚美阿巴謙入楔禁區時間勁靚，但起腳抽射一刻被雷斯閂走，75分鐘阿巴謙接應左路角球頂中龍被接實。

但到84分鐘阿仙奴噩夢開給，車路士死球開入禁區，尼奴夠晒時間準備，但跳起打手槌竟然完全掂唔到個波，佐真奴唔該都冇聲撞入追平。88分鐘，比比於前場挑挑剔剔，等車仔守衞回晒防先轉中，最後被客軍成功解圍並大打反擊，最後阿巴謙門前轉身一抽，射破埋尼奴大細入網，助車仔奠定勝局。阿仙奴無端由贏變輸，連盃賽近15場賽事僅得1勝，主場仲要4連敗，認真陰功。

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