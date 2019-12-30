【賽後解碼】林柏特一次果斷神換救車仔

車路士領隊林柏特喺今場34分鐘，就作出調動，用中場佐真奴費路入替左翼衞艾馬臣柏美尼，陣式亦由343變成4231，整體表現立即翻生，同阿仙奴拉成均勢，佐真奴費路更射入扳平1球，成為反敗為勝功臣，證明「林柏」一開始排錯陣，但慶幸果斷作出糾正。

車仔季初取得上佳成績，有賴攻守平衝嘅4231陣式，但「林伯」近1個月卻迷上3中堅，成績插水，而最錯係用艾馬臣柏美尼踢左翼衞，呢位意大利國腳踢慣4後衞嘅左閘位置，

唔適應343陣式。

車仔上場輸畀修咸頓已證明呢個排陣唔掂，唔明點解「林伯」今場又係咁排，結果落後之下，被逼迅速換走艾馬臣柏美尼，轉踢4後衞，尾段由平時極少入波嘅佐真奴費路建功，，更突顯呢個變動嘅重要性。

其實如果林柏特想用343陣式，大可以用番馬高斯阿朗素踢左翼衞，車仔早前擊敗熱刺，正係由呢位西班牙國腳出任左翼衞。早於干地執教車仔時期，馬高斯阿朗素已屬於正選左翼衞，可惜卻得唔到「林伯」歡心，經此一役之後，林柏特應該認清楚問題所在。

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