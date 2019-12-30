VAR幫到手！利物浦險勝就係冠軍相

英超榜首利物浦大戰「巨人殺手」狼隊，由VAR分勝負！雙方都有1次入波，需要交由VAR裁決。結果利物浦前鋒沙迪奧文尼入球有效，但狼隊食詐胡，利物浦就憑呢個入球贏1:0全取3分，連運都贏埋，似乎已注定利記將會成為今季英超冠軍。

利物浦繼續大踢進攻足球，3分鐘阿歷山大阿諾特右路傳中，穆罕默德沙拿近門射高，韋拿杜姆之後亦有1次勁射高出，而羅拔圖法明奴由右路帶入中路起腳，但省中對手後，被狼隊門將魯爾柏迪斯奧接實，沙拿禁區頂凌空抽射，角度太正又被魯爾柏迪斯奧接住。

直至41分鐘利物浦終於打破缺口，拉爾拉拿殺入禁區，用肩膀撞個波向前，沙迪奧文尼近門射入，球證安東尼泰萊初時以為拉爾拉拿犯手球在先，但睇完VAR後判入波有效。

上半場補時，狼隊19歲新星柏度尼圖射個貼柱波入網，球證安東尼泰萊又要睇VAR，發現狼隊組織攻勢時已有球員越位在先，判入波冇效。

狼隊下半場初段換入「強隊殺手」艾達馬查奧爾加強攻力，逼到紅軍中堅華基爾雲迪積克失誤，被狼隊前鋒迪亞高祖達搶走腳下球，呢位葡萄牙射手帶入禁區窄角度勁射，被門將艾利臣比加擋出。

踢到比賽末段，狼隊前鋒魯爾占美尼斯接應長傳，喺禁區內起腳卻高出，白白浪費扳平黃金機會。最終利物浦保住1:0勝果，取得英超10連勝。

狼隊上場擊敗曼城，今場輸畀利物浦，簡直係紅軍爭標嘅大恩人。

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