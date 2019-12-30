迪布尼1傳1射　幫曼城吊住條命

利物浦贏波之後，曼城亦全取3分，中場奇雲迪布尼助攻阿古路入波，之後自己亦入1球，協助曼城喺主場以2:0擊敗錫菲聯。曼城贏波後，仍然落後榜首利物浦14分，兼踢多1場，爭標路上繼續吊住條命。

曼城今場面對錫菲聯嘅穩健防守，顯得老鼠拉烏龜無從入手，上半場7次射門都唔中目標，更有多次幾乎被對手偷襲得手。

開波初段，錫菲聯前鋒賴斯莫薩特近門頂斜，佢喺28分鐘單刀射入，但球證睇完VAR之後，判越位在先，入波冇效。

賴斯莫薩特之後仲有1次左路單刀，但卻射出界，曼城上半場唔失波，真係要多謝呢位法國前鋒把握力太差。

曼城大難不死，下半場立即有運行，52分鐘奇雲迪布尼直線妙傳，阿古路勁射入網。82分鐘，奇雲迪布尼自己表演，射入靚波。錫菲聯前鋒比利沙柏喺補時頭槌攻門，但中內柱都唔入，連蛋都破唔到。

曼城送兩隻蛋畀錫菲聯，兼打破對手今季英超作客不敗之身，現時只剩下利物浦聯賽作客未輸過。

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