【東體爭議】體毛越位！VAR矯枉過正

利物浦對狼隊一戰，紅軍幾乎出現今季聯賽第2次失分，但多得VAR「明察秋毫」，連「體毛越位」都發現到，先至得以保住1:0勝果。

當時踢到上半場補時，狼隊球員莊尼卡斯度於右路傳中，輾轉之下由柏度尼圖勁射入網，但球證吹停，由VAR檢測是否越位。結果發現有人越位，但唔係柏度尼圖，而係莊尼卡斯度接應隊友傳送時，已經越位。

從片段截圖可見，莊尼卡斯度其實係同利物浦球員平排而企，最多只係手部突前些少，估唔到咁都算越位，只可以話現今科技太犀利，任何細微動作，都難逃鏡頭法眼。

不過，並唔係所有人都喜歡呢種「絕對公平」，好似ESPN記者Alex Shaw就話今季英超已經唔係第一次出現呢種「體毛越位」被VAR捉到，對於想睇入波嘅球迷固然失望，亦令比賽失去人性化，冇晒趣味，甚至話「球賽已死」。

近年球例上愈來愈鼓勵進攻、入波，呢種「體毛越位」都要吹，實在同大潮流背道而馳。以往冇VAR嘅年代，球證誤判被指係「殺死比賽」，但依家呢種矯枉過正嘅判決，一樣都係「殺死比賽」。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。