表演時間！曼聯下月3線作戰5鬥強隊

曼聯今季遇強愈強，遇弱愈弱，紅魔鬼嚟緊2020年1月，肯定有大把機會「鋤強扶弱」，因為佢哋下月本土賽事3線作客，將會5次鬥勁旅。

首先，曼聯將於英超作客阿仙奴，雖然兵工廠今季成績唔算係「強隊」，但爛船始終有三斤釘，加上請到阿迪達回巢執教，可望重返強隊行列，紅魔鬼梗係唔會放過佢哋。

跟住曼聯將於英足盃第3圈作客狼隊，曼聯上季被狼隊食住，但今時唔同往日，紅魔鬼依家遇強愈強，正好把握機會報仇。

另外，曼聯仲會喺英超作客利物浦，以及英聯盃4強兩回合鬥曼城，其他人眼中可能係「地獄賽程」，但以曼聯今季「反傳統」風格，話唔定可以贏晒。

除咗呢5場大戰，曼聯仲會對住諾域治同般尼，反而可能最難踢。

曼聯2020年1月賽程

02/01/2020 英超 作客Vs阿仙奴

05/01/2020 英足盃 作客Vs狼隊

08/01/2020 英聯盃 主場Vs曼城

11/01/2020 英超 主場Vs諾域治

20/01/2020 英超 作客Vs利物浦

23/01/2020 英超 主場Vs般尼

30/01/2020 英聯盃 作客Vs曼城

曼聯今季英超對Big6球隊

11/08/2019 主場勝車路士4:0(1:0)

14/09/2019 主場勝李斯特城1:0(1:0)

01/10/2019 主場和阿仙奴1:1(1:0)

20/10/2019 主場和利物浦1:1(1:0)

05/12/2019 主場勝熱刺2:1(1:1)

08/12/2019 作客勝曼城2:1(2:0)

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。